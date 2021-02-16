شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا: حسني عبد ربه لا يصلح مديرا للكرة.. والسماسرة دمروا الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عيدالرازق «بازوكا»، رئيس قطاع الناشئين السابق بالإسماعيلي، أن حسني عبدربه نجم الدراويش، لا يصلح لأن يكون مديرا للكرة في القلعة الصفراء.

وقال بازوكا، في تصريحات تليفزيونية مع برنامج «في الجول»: «عبدربه لسه صغير ومعندوش خبرات، والفريق الآن يحتاج لمدير كرة عنده خبرة سنين ولديه القدرة على ملك زمام الفريق والسيطرة على اللاعبين».

وتابع: «أنصح عبدربه بالبدء في العمل الفني لاكتساب خبرات وبعدها يفكر في الامور الإدارية سواء مدير كرة أو رئيسا للإسماعيلي».

واعتبر بازوكا أن السماسرة والمتعاونين معهم داخل النادي هم سبب دمار الإسماعيلي هذا الموسم.