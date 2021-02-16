شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخشى مفاجآت كأس مصر أمام دكرنس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الثلاثاء، منافسات دور الـ 32 لكأس مصر بإقامة مباراة تجمع سموحة مع دكرنس باستاد دمنهور فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية المعروفة عن لقاءات كأس مصر.

ويلتقي سموحة، الذي خسر نهائي كأس مصر عامي 2014 و2018 أمام الزمالك، مع دكرنس الذى المنافس في الدرجة الثانية تحت شعار كل الامانى ممكنة.

وشهد آخر ظهور لسموحة تعادل إيجابى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز ، ويحتل سموحة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى 8 وخسر لقاءً وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 12هدف ومازال لديه لقاء مؤجل.

من جهته طالب أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، لاعبيه بحسم المباراة مبكراً لتفادى المفاجأت المعروفة عن بطولة الكأس أملا في إستمرار الفريق السكندرى في البطولة حتى المباراة النهائية لحصد أول لقب في تاريخ سموحة، وفي المقابل يسعى الجهاز الفني لدكرنس لتفجير أقوى مفاجآت البطولة عن طريق الإطاحة بسموحة مثلما فعل بتروجت مع المقاولون العرب الذى تفوق عليه بثلاثية مقابل هدف ليودع البطولة.

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام دكرنس مكونا من: "الهانى سليمان، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمود حليمو، على عزال، محمد كناريا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام حسن".

وأحرز لقب كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، والأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلها تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

ولم تلعب بطولة كأس مصر في الفترات من عام 1968 إلى 1971 بسبب حرب 1967 وحرب الاستنزاف، وتوقفت في موسم 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وفي مواسم 1979-1980، و 1981-1982،و1986-1987،و 1993- 1994، و2012-2011 لأسباب مختلفة.