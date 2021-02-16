"مش هنقدر ندفع".. فرج عامر ردًا على قرار اتحاد الكرة بتحمل الأندية تكاليف المسحات

الشارقة - اميمة ياسر - أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة ، أبلغه من قبل بان الاتحاد الدولي لكرة القدم ’’ فيفا ’’ هو المسئول عن تحمل تكاليف المسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا.

و وقال"عامر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ’’ البريمـو ’’المذاع عبر فضائية ’’ Ten ’’: فوجئنا بفاتورة من اتحاد الكرة تطلب ٣ مليون جنية قيمة هذه المسحات بدون أي اتفاق مع النادي مسبقاً و لن نتمكن من السداد لان هذا القرار لم يناقشنا أحد فيه من قبل.

وأضاف: نادي سموحة من أوائل الأندية الداعمين لاستمرار تقنية حكم الفيديو ’Var’’ ولا نية لدينا في المطالبة بإلغائها.

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه أتم بيع مهاجم الفريق ’’ حسام حسن ’’ لأحد الأندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه ، رافضاً الإفصاح عن إسم النادي.

وأوضح انه بعد مفاوضات كبيرة و دراسة العديد من العروض الداخلية والخارجية ، تم بيع اللاعب مقابل 40 مليون جنيه لأحد أندية الدوري المصري بداية من الموسم القادم.