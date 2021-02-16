شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواجه المقاصة فى افتتاح الجولة 14 للدوري بالجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ففي الثانية والنصف ظهراً يواجه البنك الأهلى نظيره مصر المقاصة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها البنك الأهلى بمعنويات منخفضة بعد وداع كأس مصر من دور الـ 32 بالخسارة من وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما فاز المقاصة على الإنتاج الحربى بهدف دون رد في أخر ظهور بالدوري.

ويحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 12 مباراة حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وطالب محمد يوسف المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات بالدوري لاسيما أن أخر ظهور للفريق شهد تعادل مع الجونة بهدف لكل فريق بالدوري بغية تحسين مركز الفريق بالمسابقة بعد وداع بطولة الكأس ، في المقابل يسعى إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لإستمرار وتيرة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة بغية اقتحام المربع الذهبى.

ويبدو التشكيل المتوقع للبنك الأهلى أمام مصر المقاصة مكونا من: "محمود الزنفلي-محمد مصطفى - محمد كوفى - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح-محمود قاعود - محمد بسيوني، - معروف يوسف - حسام الصانع - أحمد على - محمد مثناني".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام البنك الاهلى مكونا من: "محمد كوكو،أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي،باولن فوافي ومروان حمدي".