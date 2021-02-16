شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اليد يناقش خطة إعداد المنتخب لأولمبياد طوكيو فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد اجتماع مجلس إدارة اليوم لمناقشة العديد من الأمور المهمة، وأبرزها مناقشة خطة إعداد المنتخب الأول للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، ولقاء القمة بين الأهلى والزمالك المقرر له الخميس المقبل فى دورى المحترفين بدون جمهور، بعد تعديل مكان الصالة واقتراب استاد القاهرة من استضافتها بدلا من صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

من جهته كشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، عن إقامة قمة دورى محترفى كرة اليد بين الأهلى والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، فى الجولة الرابعة بدون جمهور .

وقال نصر إنه تم تحديد صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر لاستضافة اللقاء، إلا أن الأسبوع الماضى تم إبلاغ الاتحاد بعدم لعب مباريات على هذه الصالة لأسباب مالية، مشيرا إلى أن الاتحاد كان يرغب فى اللعب على هذه الصالة لمعالجة أى مشاكل تخص الصالة والتى تتواجد فى أى صالة يتم إنشاؤها حديثا.

ومن المقرر أن يشهد الإجتماع وضع الخطوط العريضة لإعداد المنتخب للأولمبياد بعد إحتلال المركز السابع على العالم فى المونديال الذى أقيم على أرض مصر شهر يناير الماضى .

ونال منتخب مصر لكرة اليد احترام وتقدير العالم بمونديال مصر 2021 بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.