شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لأسوان في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاولون العرب معسكراً مغلقاً اليوم، الثلاثاء، بالجبل الأخضر استعداداً للمباراة المرتقبة لذئاب الجبل أمام أسوان، والتى تقام غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، ويطمح المقاولون للخروج من سلسة النتائج السيئة التى يعاني منها الفريق، والتى كان آخرها الخروج من كأس مصر أمام بتروجت بعد الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 من البطولة.

وكان الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، قد راجع خلال الفترة الماضية، فيديوها المباريات السابقة لأبناء الجنوب من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في فريق أسوان، ومعرفة الطرق المناسبة في اختراق دفاعات أبناء الجنوب الحصينة.

من جهته أكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، أنه وقّع عقوبة على اللاعبين بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر، بعد السقوط أمام بتروجت في إطار مباريات دور الـ32.

وقال محمد عادل في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "أحمّل لاعبى الفريق مسئولية الخروج من كأس مصر؛ بسبب التخاذل والاستهتار الذى ظهر خلال المباراة، ووقعت عقوبة 50 ألف جنيه على كل لاعب بسبب الخروج من كأس مصر".

وأضاف محمد عادل: "عماد النحاس مستمر معنا ونناقش معه دائما أسباب الإخفاقات والتعثرات، ونساند وندعم عماد النحاس في هذه الفترة ولا توجد نية للاستغناء عنه".

وتابع: "استلمنا الشيك الكامل لصفقة سيف الجزيري من الزمالك قبل موعد استحقاقه، وكذلك نستلم شيكات أقساط صفقة طاهر محمد طاهر بشكل منتظم".