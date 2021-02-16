شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الشناوي ومحمد هاني على رادار أحد الأندية الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيف زاهر أن ثنائي الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني، على رادار أحد الأندية الكبرى، موضحا أن ناد أوروبي كبير يتابع هذا الثنائي ويترقب ضمهما بعد المستوى الكبير الذي ظهرا عليه خاصة في مونديال الأندية.

وقال زاهر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، الإثنين: "دوري أوروبي كبير يتابع الثنائي بشكل قوي ويرغب في ضمهما".

وفي ذات السياق، كشف أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي، في وقت سابق، أن النادى لم يتلق أي عروض احتراف لأحد من لاعبيه، سواء محمد الشناوى أو محمد هانى، وكل ما تردد فى هذا الصدد لا أساس له من الصحة.

وقال أمير توفيق قد تكون هناك اتصالات مع وكلاء هؤلاء اللاعبين من جانب شركات التسويق، ولكن الأهلي لم تصله أية عروض رسمية.

وأضاف هناك صعوبة فى الاستغناء عن أى لاعب فى الوقت الحالى، خاصة أن هناك هدفا يسعى إليه الجميع داخل النادى وهو الحفاظ على بطولة أفريقيا، والعودة مجددا للمشاركة فى بطولة العالم للأندية .

وقال أمير توفيق، نعمل على تلبية وتوفير احتياجات الجهاز الفنى، ونسعى لإنهاء صفقات الموسم الجديد مبكرا قبل انتهاء الموسم الحالى للابتعاد عن المزايدات والصراع مع الأندية.

وأغلق الجهاز الفنى للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفنى، ملف بطولة كأس العالم للأندية التى شارك فيها مؤخرا، وبدأ التفكير فى الملف الأفريقي، حيث يستعد المارد الأحمر لمباراة المريخ السودانى ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

الأهلي عاد للقاهرة، الجمعة، قادما من قطر عقب الحصول على برونزية كأس العالم للأندية، وتقام مباراة الأهلي والمريخ فى التاسعة مساء الثلاثاء باستاد الأهلى فى السلام.

الأهلى يلعب فى المجموعة الأولى مع كل من: سيمبا التنزانى، فيتا كلوب الكونغولى، والمريخ السوداني.