دوري أبطال أفريقيا | الأهلي يعلن قائمته لمواجهة المريخ

أعلن النادي الأهلي المصري قائمة الفريق التي ستواجه المريخ السوداني غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.
وذكر الموقع الرسمي للنادي المصري أن القائمة شهدت غياب كل من التونسي علي معلول ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن للإصابة، وحسين الشحات للإيقاف، إلى جانب باقي اللاعبين الغائبين منذ فترة بسبب إصابات سابقة مثل محمود متولي ومحمد محمود وناصر ماهر وكريم نيدفيد.
وضمت القائمة كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.
يذكر أن الأهلي كان قد توج بلقب النسخة السابقة من دوري أبطال أفريقيا في نوفمبر الماضي بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2 / 1، كما أنه يتواجد في النسخة الحالية في المجموعة الأولى إلى جانب أندية المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.
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