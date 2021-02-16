كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن قيام السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بزيارة رسمية للجزائر يومي 21 و22 فبراير الجاري.
وأوضح الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي أن هذه الزيارة تأتي ضمن التقارب بين الاتحادات الأعضاء بما يسمح لرئيس الفيفا بالتباحث مع مسؤولي الكرة الجزائرية حول ترقية قيم كرة القدم وتطويرها.
وتأتي زيارة انفانتينو، وسط جدل كبير أثاره رفض وزارة الرياضة مطلب اتحاد الكرة الجزائري بتعديل لوائحه الأساسية قبل انعقاد جمعيته الانتخابية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تستقبل رئيس الفيفا خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.