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إيفرتون بصدد بناء ستاد جديد بدلاً من جوديسون بارك

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محمد مصطفى 0 تبليغ

وافق مجلس مدينة على مخطط نادي إيفرتون المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز بشأن بناء استاد جديد في براملي مور دوك بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه استرليني.

وبموجب هذه الموافقة أصبح حلم بناء استاد جديد لنادي إيفرتون على أعتاب التحول لحقيقة.

وأفادت شبكة “سكاي سبورتس” الاخبارية أن إيفرتون قدم تقريرا من حوالي 200 صفحة بشأن الاستاد الذي من المقرر أن تبلغ سعته 52 الف و888 مشجع في الموقع التاريخي بالمدينة والمسجل في التراث العالمي.

ووصف إيفرتون هذه الخطوة بأنها “حدث مؤثر في تاريخ المدينة، وقرار هائل لسلطات التخطيط المحلية”.

وسيتم النظر في مخطط إيفرتون خلال جلسة خاصة للجنة التخطيط في 23 فبراير الجاري وحال الموافقة فإنه سيتم على الفور تحويل الملف تلقائيًا إلى الحكومة المركزية لإتخاذ القرار النهائي.

إيفرتون الإنجليزي يحصل على موافقة لبناء استاد جديد - صور Afp
إيفرتون الإنجليزي يحصل على موافقة لبناء استاد جديد – صور Afp

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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