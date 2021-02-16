وافق مجلس مدينة ليفربول على مخطط نادي إيفرتون المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز بشأن بناء استاد جديد في براملي مور دوك بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه استرليني.
وبموجب هذه الموافقة أصبح حلم بناء استاد جديد لنادي إيفرتون على أعتاب التحول لحقيقة.
وأفادت شبكة “سكاي سبورتس” الاخبارية أن إيفرتون قدم تقريرا من حوالي 200 صفحة بشأن الاستاد الذي من المقرر أن تبلغ سعته 52 الف و888 مشجع في الموقع التاريخي بالمدينة والمسجل في التراث العالمي.
ووصف إيفرتون هذه الخطوة بأنها “حدث مؤثر في تاريخ المدينة، وقرار هائل لسلطات التخطيط المحلية”.
وسيتم النظر في مخطط إيفرتون خلال جلسة خاصة للجنة التخطيط في 23 فبراير الجاري وحال الموافقة فإنه سيتم على الفور تحويل الملف تلقائيًا إلى الحكومة المركزية لإتخاذ القرار النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيفرتون بصدد بناء ستاد جديد بدلاً من جوديسون بارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.