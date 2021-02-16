جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم وفوز تشيلسي

انتزع تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي عقب فوزه على نيوكاسل مساء اليوم الاثنين 15 فبراير 2021، فى ختام الجولة الـ24 من المسابقة.

وتقدم تشيلسي إلى المركز الرابع، وبفارق نقطتين عن ليفربول حامل اللقب البعيد عن مستواه والذي تراجع الى المركز السادس بعد خسارته مطلع الاسبوع خارج ملعبه 3-1 امام ليستر سيتي.

وفى مباريات اليوم الاثنين تقدم وست هام يونايتد للمركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه بثلاثية دون رد على ضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب في ملعب لندن.

وواصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط فى البريميرليج، عقب تعادله المخيب 1-1 مع مضيفه وست بروميتش ألبيون يوم أمس الاحد، يأتي هذا التعادل، ليزيد من حالة الإحباط لدى جماهير يونايتد، خاصة وأن الفريق حقق انتصارين فقط في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة.

فى المقابل واصل مانشستر سيتي تصدره لجدول البريميرليج بعد فوزه العريض على توتنهام فى قمة الجولة الـ24 والتي اقيمت يوم أمس الاحد على ملعب طيران الاتحاد، والتي تفوق خلالها جوارديولا على مورينيو بثلاثية مع الرأفة.

بهذا الانتصار وسع مانشستر سيتي الفارق بينه وبين كل من ليستر سيتي ومانشستر يونايتد (الثاني والثالث على الترتيب) الى 7 نقاط كاملة، وللسيتي مباراة مؤجلة.

ويعد انتصار مانشستر سيتي هو الانتصار السادس عشر على التوالي بالنسبة للفريق في كافة المسابقات هذا الموسم 2021/2020.

وأهدر إيفرتون فرصة الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بخسارته صفر / 2 أمام فولهام (المتواضع).

وتجمد رصيد إيفرتون، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة، عند 37 نقطة في المركز السابع، ومازال يمتلك مباراتين مؤجلتين، فيما ارتفع رصيد فولهام، الذي انتزع انتصاره الأول في المسابقة منذ شهرين ونصف الشهر، إلى 18 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق سبع نقاط خلف مراكز الأمان.

وفى صراع الوسط، استعاد أرسنال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية، عقب فوزه الثمين 4-2 على ضيفه ليدز مساء يوم أمس الاحد، وارتفع رصيد الجانرز إلى 34 نقطة في المركز العاشر، بفارق نقطتين عن استون فيلا وتوتنهام (ثامن وتاسع الترتيب على التوالي).

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم الاثنين

1- مانشستر سيتي 53 نقطة (مباراة أقل)

2- مانشستر يونايتد 46 نقطة

3- ليستر سيتي 46 نقطة

4- تشيلسي 42 نقطة

5- وست هام يونايتد 42 نقطة

6- ليفربول 40 نقطة

7- ايفرتون 37 نقطة

8- استون فيلا 36 نقطة (مبارتين أقل)

9- توتنهام 36 نقطة (مباراة أقل)

10- أرسنال 34 نقطة

11- ليدز يونايتد 32 نقطة (مباراة أقل)

12- ولفرهامبتون 30 نقطة

13- ساوثهامبتون 29 نقطة (مباراة أقل)

14- كريستال بالاس 29 نقطة

15- برايتون 26 نقطة

16- بيرنلي 26 نقطة (مباراة أقل)

17- نيوكاسل يونايتد 24 نقطة

18- فولهام 18 نقطة (مباراة أقل)

19- وست بروميتش 13 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة

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