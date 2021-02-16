سيد عبد الحفيظ: الأهلي أغلق ملف برونزية المونديال وجاهز تمامًا للمريخ

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري أن فريقه أغلق ملف مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر وحصوله على المركز الثالث بها، وبدأ يستعد لبداية مشواره في دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الإثنين إن الفريق أمامه مباراة صعبة غدًا أمام المريخ السوداني، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا فريقي فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني.

وأضاف: “المريخ حضر إلى القاهرة مبكرًا من أجل الاستعداد والتحضير بشكل قوي للأهلي، ومواجهة الفريقين غدًا متوقع أن تكون صعبة، في ظل سعي جميع الفرق في دوري المجموعات لتحقيق نتائج إيجابية”.

وتابع عبد الحفيظ أن تحقيق الميدالية البرونزية في مونديال الأندية أمر جيد ولكن البطولة انتهت، والآن هناك مواجهة قوية أمام المريخ، وهناك حالة من التركيز الشديد في هذه المواجهة.

وأوضح أن الأهلي يتعامل مع بطولة أفريقيا على مراحل، مشيرًا إلى أن الفريق يركز في كل مباراة على حدة، ويتعامل معها وفقًا لظروفها والتحديات التي تواجه الأهلي في البطولة بشكل عام.

وشدد أن هناك علاقة أخوة تجمع بين الأهلي والمريخ السوداني، والاجتماع الفني أكد هذه العلاقة القوية التي تربط الناديين.

وكان سيمبا التنزاني قد استهل مشواره في المجموعة ذاتها، بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي 1 / صفر يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة.

وعاد الأهلي من العاصمة القطرية الدوحة، بعدما شارك ببطولة كأس العالم للأندية، والتي حصل خلالها على المركز الثالث، بعد فوزه على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بضربات الجزاء 3 / 2، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.