شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الخولي: حذرنا لاعبي المصري من مفاجآت الكأس قبل مواجهة المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه على حساب المنصورة، بدور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وأضاف محمد الخولي ،خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»،:«تاريخ بطولة الكأس يقول أن مبارياته دائما ما تشهد المفاجآت وليس لها مقياس، وقد حذرنا اللاعبين من ذلك».

وتابع:«تحدثنا مع اللاعبين وطالبناهم بتحقيق الفوز، مباراتي المقاولون العرب والإسماعيلي كانوا بمثابة درس للاعبينا، وقد قدم اللاعبون وعدا باستمرار الانتصارات خلال الفترة المقبلة».

وأكمل:«ابتعدنا عن المربع الذهبي في الموسم الماضي بسبب ظروف كورونا، ولدينا طموح هذا الموسم، للعودة للمنافسة من جديد، ونتمنى تحقيق شيئا يسعد جماهير المصري».

وواصل:«هناك اتفاق بتحمل اتحاد الكرة لتكاليف مسحات كورونا لتخفيف الأعباء المالية على الأندية، وسنتواصل مع الجبلاية من اجل ذلك».