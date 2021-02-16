شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو بركات: حسام البدري ظلمني.. ورمضان صبحي لم يتعامل بذكاء في رحيله عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو بركات، لاعب الجونة، إن تقصيره كان سببا رئيسيا في رحيله عن الأهلي، مؤكدا أنه كان يتمنى الحصول على فرصة حقيقة.

وأضاف بركات، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «الأهلي تمسك بي قبل إعارتي لسموحة ولكن صفقة ياسر إبراهيم تسببت في رحيلي».

وأكمل: «بعد انتقالي لسموحة، أصبحت ملازما للدكة، بسبب خلاف في وجهات النظر مع حسام حسن، المدير الفني للفريق السكندري، وقتئذ، وهذا ماتسبب في عدم استمراري مع سموحة».

وعن تسبب صلة قرابته بالمدرب إيهاب جلال في أزمته مع التوأم، أجاب: «لا أعلم سبب موقف حسام حسن تجاهي، ولكني في النهاية رحلت دون معرفة السب بالحقيقي للأزمة».

وواصل: «أحتاج لتعامل خاض لإظهار أفضل ما لدي من إمكانيات فنية داخل الملعب، واعترف بتقصيري في حق نفسي خلال تواجدي في الأهلي، ولم أحصل على فرصتي بالقلعة الحمراء»، وتابع: «طريقة حسام البدري كانت صعبة في الأهلي، وظلمني باللعب في غير مركزي».

وأضاف: «الجونة مع رضا شحاتة يسير بخطى ثابتة، القادم سيكون أفضل للجونة وهدفنا تحقيق مركز جيد، كما أن جميع اللاعبين يحتاجون للمشاركة بإستمرار للعودة إلى مستواهم، وحسام غالي كان أكثر هدوءا في الجونة من الأهلي، وهو صاحب فكرة انضمامي للفريق».

وأكد: «رمضان صبحي لم يتعامل بذكاء في قرار رحيله عن الأهلي، من الممكن أن يقع أي لاعب في موقفه ويتخذ نفس القرار، ولكن طريقة صبحي وأسلوبه أغضبت منه الجمهور».