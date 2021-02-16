شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ السوداني: سنعاني أمام الأهلي.. وانتظرت أداء أفضل له في المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نصر الدين النابي، المدير الفني لنادي المريخ السوداني، إن مباراة فريقه أمام الأهلي بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ستكون في غاية الصعوبة.

وأضاف النابي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «مواجهة الأهلي ستكون صعبة، خاصة أن المريخ يعاني من الغيابات لظروف الإيقافات والإصابات».

وأوضح: «كمتابع لمصر والأندية المصرية، فالمستوى الكروي الذي قدمه الأهلي في كأس العالم للأندية لا يتناسب معه، وكنت أنتظر أداء أفضل منه».

وتحدث النابي عن تجربته مع الإسماعيلي، قائلا: «لم أنجح مع الدراويش، ظروف النادي معروفة للجميع، ولكن أتمنى أن يوفق في المستقبل، فهو يمتلك جماهير عظيمة».

وأتم: «تجربتي التدريبية مع الإسماعيلي أضرتني كثيرا بسبب رغبة الإدارة في تحقيق نتائج إيجابية سريعة، أمنيتي هي العودة للتدريب في مصر مرة أخرى».