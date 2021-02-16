شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني.. بواليا يقود هجوم الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الأهلى إختبارا جديدا، اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة في دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أمام المريخ السوداني.

ويتطلع الأحمر لاستغلال الإنجاز العالمي المتمثل في تحقيقة برونزية كأس العالم للأندية بتحقيق فوز كبير على الفريق السودانى لمواصلة المسيرة في رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي.

وينتظر أن يخوض الفريق الأحمر المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي، ودفاعا، أيمن أشرف وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمد هاني، ووسطا، وحمدي فتحي وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا، وهجوما، والتر بواليا.