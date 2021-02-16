شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خروج ليفربول من المربع الذهبي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد ختام الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي، نجد مفاجأت بالجملة في ترتيب البريميرليج خاصة بعد خروج ليفربول من المربع الذهبي للمسابقة بعدما حقق فريق وست هام يونايتد فوزا مهما على حساب نظيره شيفيلد يونايتد بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وبهذا ارتقى وست هام يونايتد للمركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، برصيد 42 نقط، مزيحا ليفربول من المربع الذهبي محتلا المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

وحسم فريق تشيلسي معركة المركز الرابع، بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتعرض تامي أبراهام للإصابة، وحل بدلا منه المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو بعد 20 دقيقة فقط من بداية المباراة، ليسجل أول الأهداف في الدقيقة 31. وفي الدقيقة 39 أضاف الدولي الألماني تيمو فيرنر الهدف الثاني للبلوز، لينتهي الشوط الأول لصالح تشيلسي بنتيجة 2-0.

استطاع فريق الأرسنال الإنجليزي تحقيقا انتصارا عريضا على ليدز يونايتد برباعية مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 24 من عمر البريميرليج.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام وست بروميتش بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعما مساء أمس الأحد، في نفس الجولة، ليتجمد رصيد الشياطين الحمر عند النقطة 46 بفارق 7 نقاط عن المان سيتي المتصدر للمسابقة حتى الآن.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي