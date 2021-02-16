شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحسم معركة نيوكاسل في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم فريق تشيلسي معركة نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب «ستامفورد بريدج» ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض تامي أبراهام للإصابة، وحل بدلا منه المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو بعد 20 دقيقة فقط من بداية المباراة، ليسجل أول الأهداف في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 39 أضاف الدولي الألماني تيمو فيرنر الهدف الثاني للبلوز، لينتهي الشوط الأول لصالح تشيلسي بنتيجة 2-0.