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تشيلسي يحسم معركة نيوكاسل في البريميرليج

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم فريق تشيلسي معركة نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب «ستامفورد بريدج» ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الممتاز.

وتعرض تامي أبراهام للإصابة، وحل بدلا منه المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو بعد 20 دقيقة فقط من بداية المباراة، ليسجل أول الأهداف في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 39 أضاف الدولي الألماني تيمو فيرنر الهدف الثاني للبلوز، لينتهي الشوط الأول لصالح تشيلسي بنتيجة 2-0.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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