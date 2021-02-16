شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني والقنوات الناقلة المفتوحة والمشفرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي نادي الأهلي فى مباراة الأهلي والمريخ السوداني فى ستاد القاهرة مساء الثلاثاء وذلك فى إطار مباريات دوري أبطال افريقيا 2021 فى دور المجموعات والتى يقع النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولي.

يلعب النادي الأهلي ضد المريخ السوداني فى الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة وأيضًا بتوقيت السودان والعاشرة بتوقيت السعودية فى ستاد القاهرة.

تنقل مجموعة قنوات بين سبورت مباراة الأهلي والمريخ باعتباها مالكة حق إذاعة مباريات دوري أبطال افريقيا ، وتذيع يتم اذاع المباراة عبر قناة بين سبورت 7 beIN Sports HD 7 .

وتنقل أيضًا قناة أون تايم سبورت الأرضية المفتوحة المباراة.

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن معلق مباراة الأهلي والمريخ وهو المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

يقع النادي الأهلي فى المجموعة الأولي من دوري أبطال أفريقيا وتضم المجموعة نوادي المريخ السوداني وسيمبار التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

ويمكن الاطلاع على جدول مواعيد مباريات الأهلي فى بطولة أبطال أفريقيا كاملة من هـــنــــا .

النادي الأهلي هو حامل لقب بطل أفريقيا عقب فوزه على نادي الزمالك فى البطولة الماضية، وفاز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية فى كاس العالم للأندية قبل أيام، وتضم مجموعة الأهلي نوادي المريخ وفيتا كلوب وسيمبا.

ويقع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة وتضم مجموعة نادي الزمالك نوادي الترجي التونسي وتونجيث السنغالي ومولودية الجزائري.