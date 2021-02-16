شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من قاسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دخل لاعب فريق الفيصلي محمد قاسم فترة الستة الأشهر التي يحق له من خلالها التعاقد مع أي ناد، وبحسب مصادر "الخليج 365"، هناك مساع جادة من قبل إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب عقب دخوله للفترة «الحرة»، إلى جانب بعض أندية الرياض، التي تستعد لتقديم عروض رسمية للحصول على خدمات اللاعب، إضافة إلى حرص إدارة نادي الفيصلي على التجديد مع الظهير الأيسر بعد المستويات الفنية الجميلة التي قدمها مع «عنابي سدير» منذ انضمامه للفريق الكروي في صفقة انتقال حرة في الثاني من شهر أغسطس من العام 2019، هذا وتشير المصادر ذاتها إلى أن محمد قاسم يدرس مع وكيل أعماله كافة العروض واختيار التجربة الاحترافية المناسبة له في السنوات القادمة، هذا وستتضح الصورة كاملة في غضون الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن اللاعب محمد قاسم خاض ثلاث تجارب احترافية مع ناديي الاتحاد والفيحاء وحالياً الفيصلي.