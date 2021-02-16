شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يحذر «الخماسي» من الإنذارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذر مدرب الاتحاد كاريلي الخماسي مارسيلو غروهي، وأحمد حجازي، وعبدالمجيد السواط، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالرحمن العبود من الحصول على الإنذارات في لقاء التعاون بعد غد (الخميس) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويهدف المدرب للاستفادة من اللاعبين في المباريات القادمة، خصوصا أن الفريق ينافس بقوة على مراكز المقدمة في سلم الترتيب. وأجرى كاريلي مناورة كروية ركز من خلالها على النهج الفني، وحدد العناصر الأساسية التي سيخوض بها مباراة التعاون القادمة، لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

