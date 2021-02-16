شكرا لقرائتكم خبر عن صالح أبو نخاع لـ الخليج 365: لا علاقة لنا بإقالة رازفان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف رئيس نادي ضمك صالح أبونخاع، عن سر انتصارهم على فريق الهلال في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان ، وقال: «في البداية هي توفيق من الله سبحانه وتعالى ولعبنا مباراة جيدة، الكل شاهد فريق الهلال وهو يبحث عن تسجيل هدف مبكر بالرغم من أنه لعب بكامل نجومه، ولكن تركيزنا كان أعلى منهم الذي غاب تركيزهم، والحمد لله حققنا الفوز».

وأوضح أن فريق ضمك ليس له علاقة بإقالة مدرب الهلال رازفان وقال: «غير صحيح فإدارة الهلال لديها إرث إداري كبير والإقالة لا تحكمها خسارة مباراة، فلو كانت الخسارة تتحكم في الاستقالات لأقالوا المدرب بعد خسارتهم نهاية السوبر ولكن نحن ليس لنا علاقة فيها»، وعن ما قيل بأن فريق ضمك سيتضرر بخروج بن زكري قال: «ما في أي فريق ينتهي بخروج شخص سواء مدرباً أو رئيساً أو لاعباً، فالكيان شامخ بالعديد من الرجالات ولا يتوقف على شخص»، وحول مداخيل النادي وكيف يصرف أموره قال: «النادي استفاد من دعم سيدي ولي العهد الذي شمل جميع الأندية ونادي ضمك استفاد منها، بالإضافة لدينا رعاة ولكن ليس بالشكل المطلوب كوننا فريقاً صاعداً من دوري الأولى، ولكن قمنا ببيع بعض عقود اللاعبين لأندية أخرى ولنا مبالغ لدى أندية الدرجة الأولى ولا نستطيع أن نضغط عليهم لأن التعاون مطلوب بين الفرق».