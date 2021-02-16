شكرا لقرائتكم خبر عن فك «عقدة» الآسيوية.. ورحل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بالرغم من القرار الذي اتخذته إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بإقالة المدرب الهلالي «رازفان» نتيجة المستويات السيئة والمحبطة لمحبي الفريق «الأزرق»، في نتائج الفريق والذي جعلته يخرج من بطولة كأس الملك في دور الـ(16) من أمام الفتح وخسارته مباراة السوبر السعودي من أمام الفريق النصراوي، بالإضافة إلى النتائج السيئة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي كان آخرها أمام فريق ضمك عندما خسر بنتيجة 0/‏1 كل هذه التخبطات من قبل المدرب رازفان دفعت الإدارة الهلالية بالاستغناء عنه في هذا التوقيت، ولم تشفع له إنجازاته الكبيرة التي حققها مع الهلال بالاستمرار مع الفريق رغم تحقيقه أغلى منجز قاري (كأس آسيا)، وكان المدرب رازفان لوشيسكو أشرف على (67) مباراة حقق (42) انتصاراً ‏وتعادل في (15) مباراة ‏وخسر (10) مباريات

سجل (140) هدفاً، ‏واستقبل مرماه (65) هدفاً، وإنجازاته مع الهلال حقق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ‏وبطولة دوري أبطال آسيا،‏ وكأس الملك، وحصل على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.