شكرا لقرائتكم خبر عن الجابر: الهلال يصنع التاريخ ويكتب المستقبل والان مع التفاصيل

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات