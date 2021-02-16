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ياسين البخيت: دوري الأولى لا ينقصه شيء

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شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين البخيت: دوري الأولى لا ينقصه شيء والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي 
أعرب ياسين البخيت لاعب الإمارات عن سعادته بفوز الصقور على الذيد في الجولة 12 من دوري الأولى، وهنأ زملاءه وإدارة وجمهور الصقور بالفوز المهم، وقال: «لا توجد مباراة سهلة، لقاء الذيد كان صعباً جداً، وفريقنا كان بحاجة للفوز ليبقى في الصدارة، وقد نجح في تحقيق هدفه، ونأمل متابعة الانتصارات والصعود لدوري الخليج العربي».
وأضاف:عليك احترام المنافسين دائماً، وفي كل المباريات يجب أن تركز وتعمل وتعطي كل ما لديك، وبالمقابل الاستهتار يعني التكبر وفي النهاية يؤدي لنتائج سلبية».
وعن وجوده في دوري الأولى، قال: «دوري الأولى لا ينقصه شيء، وأنا أركز مع فريقي وأتمنى أن أصعد معه للمحترفين، وأن أحقق معه النقاط الثلاث في كل مباراة».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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