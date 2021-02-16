شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين البخيت: دوري الأولى لا ينقصه شيء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أعرب ياسين البخيت لاعب الإمارات عن سعادته بفوز الصقور على الذيد في الجولة 12 من دوري الأولى، وهنأ زملاءه وإدارة وجمهور الصقور بالفوز المهم، وقال: «لا توجد مباراة سهلة، لقاء الذيد كان صعباً جداً، وفريقنا كان بحاجة للفوز ليبقى في الصدارة، وقد نجح في تحقيق هدفه، ونأمل متابعة الانتصارات والصعود لدوري الخليج العربي».

وأضاف:عليك احترام المنافسين دائماً، وفي كل المباريات يجب أن تركز وتعمل وتعطي كل ما لديك، وبالمقابل الاستهتار يعني التكبر وفي النهاية يؤدي لنتائج سلبية».

وعن وجوده في دوري الأولى، قال: «دوري الأولى لا ينقصه شيء، وأنا أركز مع فريقي وأتمنى أن أصعد معه للمحترفين، وأن أحقق معه النقاط الثلاث في كل مباراة».