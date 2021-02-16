«الذئاب» يستعيد ذاكرة الانتصارات ويقيل مدربه

الفجيرة: نزار جعفر

استعاد الفجيرة ذاكرة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الماضية وأنعش طموحاته في الصمود والبقاء بالفوز الغالي الذي انتزعه من ضيفه الظفرة 4-2 عبر «ريمونتادا» رائعة بعد مباراة درامية حبست الأنفاس طيلة ال90 دقيقة، وحفلت بالعديد من الأحداث المثيرة أبرزها حالتا طرد كانتا من نصيب فارس الغربية وثلاث ركلات جزاء، وبهذا الفوز الذي يعد الثالث للفريق الفجراوي اصطاد «الذئاب» سرباً من العصافير بحجر واحد، أهمها استعادة نغمة الفوزالتي لم يعرفها الفريق في الجولات الخمسة الماضية، فضلاً عن حصد 3 نقاط ثمينة ، في المقابل واصل الظفرة مسلسل التراجع والنتائج المتواضعة بعد البداية القوية والمبشرة، ليتعثر خلال الجولات الست الأخيرة التي نال منها نقطة واحدة بالتعادل أمام الوصل 1-1 في الجولة 13 ويتوقف رصيده عند 16 نقطة.

ورغم الفوز قرر الفجيرة إعفاء الصربي جوران توفاريتش مدرب الفريق، وتفيد متابعات «الخليج الرياضي» أن التونسي ناصيف البياوي مدرب العدالة السعودي السابق والذي وصل البلاد أمس الأول تولى المهمة محله. وعبر السويدي كريستيان صامويل هداف الفريق الفجراوي بعد أن رفع غلته لسبعة أهداف ، عن سعادته باستعادة بالفوز، مشيراً إلى أن الفجيرة استحقه لأنه كان الأكثر تنظيماً وحماسة وجدية.

في الجانب الآخر، عزا السوري محمد قويض مدرب الظفرة الخسارة الجديدة التي مني بها فريقه أمام الفجيرة، إلى النقص العددي الذي طرأ في صفوف الفريق مع انطلاقة الشوط الثاني بسبب طرد عصام العدوة ومن بعده بخمس دقائق الحارس عبد الله سلطان، ليكمل الفريق المباراة بتسعة لاعبين فضلاً عن الظروف الصعبة التي يعانيها الفريق جراء غياب أكثر من 8 لاعبين من الأساسيين، وأضاف: «حالتا الطرد لم تكونا مستحقتين لعدم وجود تعمد، بل احتكاك عادي لا يستحق البطاقة الصفراء ،والذي كان بمثابة نقطة التحول في المباراة بعد أن نجحنا في التقدم بهدفين في الشوط الأول، عموماً علينا طي صفحة المباراة بعد تدارس الأخطاء والاستعداد للمباراة القادمة خاصة أننا لا نملك وقتا ونأمل عودة المصابين».