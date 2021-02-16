«الصقور» تقترب من التحليق في دوري الخليج العربي

رأس الخيمة: علي البيتي

اقترب فريق الإمارات أكثر من العودة لدوري الخليج العربي بفوزه على الذيد، وفي الوقت الذي خدم فيه الفريق نفسه خدمته أيضاً نتائج الجولة، فقد أخفق كل منافسيه المباشرين في تحقيق الفوز، وشهدت الجولة 12من دوري الأولى دخول دبا الحصن صراع الصعود، كما عرفت فوز التعاون على مسافي ليرد الدين للفريق الذي فاز عليه في الدور الأول.

وحول الإمارات تأخره أمام الذيد إلى فوز، مؤكداً من جديد قوة شخصيته، وهذه ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها الأخضر ويعود، ففي ست مباريات سابقة تأخر وعاد، وها هو يبتعد بفارق مريح عن أقرب منافسيه لكنه مطالب بالاستمرار في الانتصارات إذا كان لا يرغب في منح الفرصة لملاحقيه، وستكون مباراته المقبلة أمام البطائح مهمة وحال فاز فيها سيكون اقترب أكثر من هدفه وبالمقابل فخسارة الذيد لم تحمل جديداً فهي العاشرة للفريق في الدوري ويبدو أنه استسلم للهزائم.

واستعاد البطائح ذاكرة الفوز على حساب الحمرية في مباراة تقدم فيها العنابي بهدفين لهدف حتى الدقيقة 95، عندما أدرك وندرسون التعادل للضيوف، وهذه النقطة سيكون لها تأثير إيجابي على ثالث الترتيب، بينما فرط العنابي في فوز كان في متناوله، وهو ما زال في دائرة المنافسة على الصعود، لكنه بعيد بسبع نقاط عن الإمارات وبخمس عن العروبة وبثلاث عن البطائح.

وأخفق العروبة وضيفه دبا في تحقيق الفوز، وكان التعادل سيد الموقف لكنه لم يخدم أياً من الطرفين خاصة دبا الذي تعتبر النتيجة سيئة بالنسبة له لأنه أصبح بحاجة إلى ست نقاط ليتساوى مع الإمارات وإلى ثلاث ليعادل العروبة الذي يبدو وضعه أفضل فهو يحتل المركز الثاني ولديه 21 نقطة لكن وصافته في خطر، فالبطائح ودبا والحصن والحمرية كلهم يتربصون بمركزه.

ودخل الحصن من جديد ضمن الفرق المرشحة للصعود ولو بدرجة أقل بفوزه المهم على مصفوت بهدف وهذا الفوز الأول للفريق بقيادة مدربه عبدالغني نوح الذي تم التعاقد معه مؤخراً فسجل بداية جيدة لكنه وفريقه مطالبان بعمل أكبر، وحاول مصفوت من جهته تحقيق نتيجة إيجابية لكن الخبرة رجحت كفة الحصن وبقي القناصة برصيد تسع نقاط في المركز العاشر، ونجح التعاون في الثأر من خسارته أمام مسافي بالدور الأول، وفاز عليه بهدفين لهدف ليصل الى 13 نقطة، وبقي مسافي برصيد 12 نقطة، والمباراة أكدت استمرار تطور التعاون قياساً بالمواسم السابقة.

وتنطلق الجولة الثالثة عشرة يوم الجمعة المقبل حيث تقام ثلاث مباريات البطائح والإمارات، ومصفوت والتعاون، والعربي والعروبة، ويوم السبت تختتم الجولة بإقامة مباراتين الذيد ودبا الحصن، ودبا الفجيرة والحمرية، وستكون مباراتا الإمارات والبطائح، والحمرية ودبا الفجيرة مؤثرتين في صراع الصعود فيما سيكون فريق مسافي في الراحة.

واعتبر عمار الدوخي لاعب الشعب السابق أن نتائج الجولة الثانية عشرة من دوري الأولى عززت حظوظ الإمارات ورفعت مستوى الإثارة خاصة على المركز الثاني، وذكر أن الحصن دخل ضمن الفرق المتصارعة على المركز الثاني، وقال: «المركز الأول شبه محسوم لفريق الإمارات فهو الفريق الأفضل لكن مع ذلك فمهمته صعبة ودوري الأولى فيه مفاجآت ومتغيرات كثيرة، غير أن الإمارات من ناحية خبرة واستقرار ونوعية لاعبين هو الأفضل بلاشك والمرشح الأول للصعود، وكما ذكرت فالتنافس سيكون على البطاقة الثانية في الغالب، حالياً هناك خمسة فرق العروبة والبطائح ودبا والحصن والحمرية تتصارع على المركز الثاني، وبعضها يحاول الوصول للمركز الأول».

وأضاف: «هناك فرق من بين الخمسة لا تملك النفس الطويل وهذه لن تستمر وفي الأخير سيستمر فريقان في الصراع، المرحلة المقبلة ستكون مهمة جداً لهذه الفرق وستحدد مدى قدرتها على الاستمرار، أعتقد أن الخبرة والنفس الطويل والأجانب ودكة البدلاء ودور المدربين والطاقم الإداري المشرف على الفريق عوامل مهمة في صراع الأمتار الأخيرة».

ومضى: «بداية المدرب عبدالغني مع الحصن موفقة وهو مدرب جيد وطموح، والتعاون حقق نتيجة جيدة أخرى وأثبت أنه تطور كثيراً مع المدرب عارف شلنك، وأعتقد أن خسارة مصفوت متوقعة وهو فريق إمكاناته عادية ويكافح للحصول على مركز جيد ويقوده مدرب مجتهد».

وعن الذيد ومسافي، قال: «الذيد يحتاج إلى وقفه وإلى علاج لمشاكله حتى يدرك ما يمكن تداركه وعلى الأقل ينهي الدوري في مركز أفضل من الحالي، أما مسافي فمن الطبيعي أن يكون مدربه الخديم بحاجة إلى وقت وهو لا يُسأل عن النتائج الحالية».