قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت قناة "تايم سبورت" عن إذاعتها مباراة الأهلي، والمريخ السوداني، في التاسعة مساء غدا الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة السلام، في الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت القناة أنه سيتم إذاعة المباراة على التردد الأرضي فقط، على اعتبار أن اللقاء يقام في مصر.

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

كما يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 7، بتعليق: عصام الشوالي.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من: فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات على حساب ضد سونيديب، بطل النيجر في الدور الأول، حيث فاز الأحمر في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يسحق مضيفه في الإياب بأربعة أهدافٍ نظيفة.

أما نادي المريخ فقد بدأ دوري الأبطال من الدور التمهيدي، حيث واجه فريق أوتوهو الكونغولي وتعادل ذهابًا بهدفٍ لمثله وفاز إيابًا بهدفين نظيفين، وذلك قبل أن يقصي إنيمبا النيجيري في الدور الأول بعد الفوز ذهابًا بثلاثيةٍ نظيفة والخسارة إيابًا بهدفين لهدف.

وكان المارد الأحمر، قد تُوج باللقب الإفريقي الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، مما أهله للمشاركة في مونديال الأندية بقطر، إذ حصل الأهلي على المركز الثالث بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

ويعتبر الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.

ويفتقد النادي الأهلي، لخدمات حسين الشحات بسبب الإيقاف الذي تعرض له بقرار من الاتحاد الإفريقي بعد مباراة نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال ضد الزمالك، فيما يغيب محمود متولي ومحمد محمود وصلاح محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد

خط الوسط : حمدي فتحي وآليو ديانج ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وقفشة

خط الهجوم: بواليا.