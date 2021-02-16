بطولة ألمانيا: بايرن يفلت من الهزيمة أمام بيليفيلد

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برلين: أفلت بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر القادم من تتويج أول بلقب بطل العالم للأندية، من هزيمة ثالثة له هذا الموسم حين حول تخلفه أمام ضيفه أرمينيا بيليفيلد صفر 2 و1 3 الى تعادل 3 3 الإثنين في ختام المرحلة 21 من الدوري الألماني.

وعلى غرار العديد من المباريات هذا الموسم، وجد فريق المدرب هانزي فليك الذي توج الأسبوع الماضي بلقب مونديال الأندية على حساب تيغريس المكسيكي (1 صفر) وأكمل سداسيته، نفسه يلهث خلف النتيجة لكنه نجح في نهاية المطاف بأن يخرج بأقل ضرر ممكن من خلال انقاذ نقطة.

لكن هذا التعادل، منح الأمل مجددا للايبزيغ بعدما قلص الأخير الفارق مع النادي البافاري الى خمس نقاط بفوزه الجمعة على أوغسبورغ 2 1.

وبغياب توماس مولر لإصابته بسبب فيروس كورونا وسيرج غنابري للاصابة وجيروم بواتنغ بسبب وفاة صديقته السابقة، عانى بايرن وسط تساقط الثلج بكثافة فوق عشب ملعب "أليانز أرينا" ضد فريق لم يفز على النادي البافاري في ملعبه منذ 10 آذار/مارس 1979 (صفر 4).

وأنهى بيليفيد الشوط الأول متقدما بهدفي الهولندي ميشل فلاب (9) وأموس بيبر (37)، ثم وبعدما قلص الفارق في مستهل الثاني عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي (48)، أعاد الضيوف الفارق الى هدفين بفضل النمسوي كريستيان غيباور (49).