شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو بركات: حسام البدري ظلمنى.. ورمضان صبحي افتقد الذكاء فى رحيله عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو بركات، لاعب الجونة والاهلي السابق، أن الفريق يسير بخطى ثابتة مع رضا شحاتة، المدير الفني، موضحا أن الفريق الساحلى حدد أولوياته وأهدافه بالموسم الحالي قبل انطلاق الدوري، مضيفا: "القادم سيكون أفضل وهدفنا تحقيق مركز جيد، كما أن جميع اللاعبين يحتاجون للمشاركة باستمرار للعودة إلى مستواهم وغيابي عن المشاركة منذ بداية الموسم بسبب الإصابة".

وتابع بركات، في تصريحات تليفزيونية: "حسام غالي كان أكثر هدوءًا في الجونة من الأهلي، وهو صاحب فكرة انضمامي للفريق، ولدي عيب وهو أنني أحتاج لتعامل خاص لإظهار أفضل ما لدى من إمكانيات فنية داخل الملعب".

وأبدى بركات عدم رضاه عن الطريقة التي رحل بها رمضان صبحي عن الأهلي، قائلا: "رمضان صبحي لم يتعامل بذكاء في قرار رحيله عن الأهلي ومن الممكن أن يقع أي لاعب في موقفه ويتخذ نفس القرار، ولكن يدين صبحي طريقته التي أغضبت منه الجمهور مثلما فعل أحمد فتحي، لقد رحل ولنفس الفريق ولكن ما زال الجمهور يحبه ويقدره".

وأشار عمرو بركات إلى أن الأهلي تمسك به قبل إعارته لنادي سموحة، لكن صفقة ياسر إبراهيم تسببت في رحيله، مواصلا: "طريقة حسام البدري كانت صعبة في الأهلي، وظلمني باللعب في غير مركزي وقدمت مستويات قوية مع سموحة تحت قيادة طارق يحيي، وحدث سوء تفاهم بيني وبين حسام حسن هناك".