شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يتحدث عن مصير مصطفى فتحي وحسام حسن في سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه أتم بيع مهاجم الفريق حسام حسن لأحد الأندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه، رافضاً الإفصاح عن اسم النادي، قائلا: "بعد مفاوضات كبيرة ودراسة العديد من العروض الداخلية والخارجية، تم بيع اللاعب مقابل 40 مليون جنيه لأحد أندية الدوري المصري بداية من الموسم القادم".

وأضاف رئيس سموحة في تصريحات تليفزيونية: "تم تجديد التعاقد مع أحمد سامي المدير الفني للفريق، فهو مدرب ذو شخصية قوية ويحظى بحب لاعبي الفريق، ويحقق نتائج جيدة هذا الموسم".

وبسؤاله عن مصطفى فتحي أجاب: لم نتحدث مع مسئولي الزمالك حول الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي لكن أتمنى ذلك لأن مصطفى فتحي من اللاعبين المميزين في مصر".

وأكد فرج أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة، أبلغه من قبل أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هو المسئول عن تحمل تكاليف المسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع: "فوجئنا بفاتورة من اتحاد الكرة تطلب 3 ملايين جنيه قيمة هذه المسحات بدون أي اتفاق مع النادي مسبقا، ولن نتمكن من السداد؛ لأن هذا القرار لم يناقشنا أحد فيه من قبل ونادي سموحة من أوائل الأندية الداعمين لاستمرار تقنية حكم الفيديو ولا نية لدينا في المطالبة بإلغائها".