شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعترف بمفاوضات الإسماعيلي وبيراميدز مع إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، بتلقيهم مفاوضات من قِبَل النادي الإسماعيلي ونادي بيراميدز، من أجل موافقتهم على رحيل إيهاب جلال، مدرب الفريق الفيومي، لتدريب أي من الفريقين، غير أن إدارة الفريق الفيومي رفضت الأمر تماماً.

وقال سليم، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي خالد الغندور: الإسماعيلي طلب إيهاب جلال وبقوة وتحدثوا معنا وكذلك بيراميدز، ولكن إيهاب جلال طبقاً للعقود الاحترافية الجديدة لا يمكنه ترك النادي، وإيهاب جلال لا نتعامل معه بالعقود ولكن بكلمة شرف، هو معنا 3 سنوات ووقّع عقدا، ولا يمكن أن نفرط فيه مهما كانت النتائج ونثق فيه، المقاصة لم يُقِل مدرب واحد، والحالة الوحيدة هو أن المدير الفني هو من يقدم استقالته.

وأضاف بكرى، في مباراة انسحاب الزمالك، تحدثنا مع المستشار مرتضى منصور وقلنا له إننا متضررون من موعد اللقاء، ولكن لسنا متضررين في الانسحاب، وقلنا له إذا حصلت على موافقة الاتحاد نحن موافقين على القرار، وذهبنا لملعب المباراة وجدنا الأضواء مشغلة والملعب مجهز، وكان المعروف أن المباراة هي مباراة الزمالك لكنه لم يطلب من مسئولي الاستاد إغلاق الأضواء.

وكشف اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي للمقاصة، عن كواليس انضمام مروان حمدي، مهاجم الفريق الفيومي السابق، المنتقل مؤخرا إلى نادي الزمالك، وقال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي خالد الغندور: مروان حمدي هدية من مصر المقاصة لنادي الزمالك، وإذا حصل على الاهتمام الصحيح، سيكون البديل الأنسب لمصطفى محمد، وأتوقع له أن يكون هداف الدوري، والزمالك من الأندية القليلة التى تحضن اللاعبين الغرباء، مثل حسين ياسر المحمدي.

وأضاف: اللواء عماد عبد العزيز والسمري تحدثوا مع اللواء محمد عبد السلام ومعي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات بعد الحصول على إذن إيهاب جلال وموافقة اللاعب، والأمور لم تأخذ أكثر من 5 دقائق تليفونيا ولم يكن لدينا أي مطالب مبالغ فيها. ومروان ذو أخلاقيات عالية ولديه طموح وهداف يعرف طريق المرمى، ولديه الإمكانيات، فقط يحتاج أن نصبر عليه، ومنحه الفرصة وسيكون من أفضل هدافي الزمالك.

ووضع الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، برنامجا خاصا للثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا، وعبد الله جمعة، لاعبا الفريق، لتنفيذه بشكل منفرد بعد انتهاء التدريبات الجماعية برفقة باقي اللاعبين.