شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمي: اعتزلت بسبب الغضروف وبطاقتى الدولية ما زالت فى سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد حلمي، نجم الزمالك السابق، عن رضاه التام عن قرار اعتزاله كرة القدم، الذى اتخذه في سن صغيرة بعد تعرضه للكثير من الإصابات، وقال حلمي في تصريحات لبرنامج "فن وهندسة" عبر شاشة الزمالك: راض تماما عن قرار اعتزالي، قعدت 4 سنوات ألعب وأنا مصاب بغضروف، بعد ذلك تعرضت للإصابة من جديد بالغضروف، وعندما سافرت ألمانيا قالوا لي إن الغضروف الداخلي ضايع تماماً، وهناك مشكلة في الغضروف الخارجي.

وأضاف: كان من المقرر أن أحترف في سويسرا، ولكن تراجعت وقررت الاعتزال بعد الرحيل عن الزمالك وما زالت بطاقتي الدولية هناك حتى الآن، لأنهم رفضوا أن يرسلوها إلي.

وتابع: حمادة عبد اللطيف أفضل لاعب لعبت معه، وأفضل مدرب تعاملت معه هو أبو رجيلة وهدفي في الأهلي في مباراة 2/2، هو أفضل هدف في مسيرتي، وأفضل لاعب دربته هو شيكابالا وجمال حمزة.

واستطرد: إبراهيم يوسف أفضل لاعب في تاريخ مصر وأفضل لاعب في التاريخ هو مارادونا.

واختتم: بطولة أفريقيا 2016 حزنت عليها جدا، وكنت متراهن مع اللاعبين على أنهم سيحصلون على كأس مصر والسوبر المصري وكأس أفريقيا والسوبر الأفريقي.