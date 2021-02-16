شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: تعيين جمال عبد الحميد مشرفا على الناشئين جاء لأهداف استثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيي، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن إدارة النادي قررت تعيين جمال عبد الحميد للإشراف على قطاع الناشئين، موضحا أن باب القلعة البيضاء مفتوح لجميع أبنائه.

وأضاف يحيي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، الإثنين: "وجود جمال عبد الحميد في النادي بهذا التوقيت جاء لأهداف استثمارية تخص الزمالك، ونهدف إلى زيادة الاعتماد على القطاع في خدمة الفريق الأول ودعمه بالمواهب".

وتابع رئيس قطاع الناشئين بالزمالك: "أعتقد أن الزمالك في الفترة الأخيرة هو أفضل قطاع ناشئين في مصر، وقناة الزمالك ساهمت في ظهور المواهب الموجودة حاليا وتصعيدهم قبل بزوغ نجمهم".

واستطرد: "صدرنا مواهب مميزة لدوري القسم الثاني، وصعدنا لاعبين تم ضمهم للقائمة الإفريقية، ونعيش فترة ازدهار كبيرة في قطاعات الناشئين بالزمالك".

واختتم: "أسامة فيصل من أفضل المواهب التي خرجت من قطاع الناشئين بالزمالك، وأشرف بن شرقي قال عنه أنه لاعب يملك تحركات عظيمة أفضل من مهاجمين كبار ويشبه في أسلوبه عظماء مثل عمرو زكي ومتعب".

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة، لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط، بينما لعب الزمالك 11 لقاء، فيما يقع الإسماعيلى في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

وواصل فريق الزمالك تدريباته الجماعية باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، وانتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، بعدما خاض تدريبات تأهيلية على هامش مران أمس، بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته مع الفريق أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.