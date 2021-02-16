شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والمريخ .. 4 أهداف يسعى موسيماني لتحقيقها أمام بطل السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادي الأهلي في التاسعة مساء الثلاثاء، فريق المريخ السودانى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مشوار الدفاع عن لقبه، الذى أحرزه بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

ونجح الأهلى في التتويج بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه، وذلك بعد الفوز على بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وطالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بإغلاق ملف مونديال الأندية والتركيز في مواجهة المريخ السوداني، ويسعى لتحقيق عدة أمور من المباراة نستعرضها في التقرير التالى:

مواصلة الانتصارات

يسعى موسيمانى لمواصلة الانتصارات، حيث يمتلك رقما مميزا بأنه لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في مسابقة دوري أبطال أفريقيا منذ توليه المهمة في أكتوبر 2020، خاض مع الفريق 5 مباريات، حقق الفوز فيها بالكامل.

البداية القوية

يأمل موسيماني في توجيه إنذار مبكر لجميع منافسيه في القارة، أن الأهلي قادر على مواصلة العروض الطيبة، ويبحث عن التتويج بالبطولة العاشرة، خاصة أنه بدأ يضع يديه على التشكيل المثالي للفريق مؤخراً.

صدارة المجموعة

يرغب بيتسو موسيماني، في تحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف للانفراد بصدارة المجموعة، خاصة بعد فوز سيمبا التنزاني على فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد، في المباراة الأولى بالمجموعة، والرد على كل المشككين في قدراته.

الشباك النظيفة

في 180 دقيقة خاضها الفريق بمسابقة دوري الأبطال هذا الموسم، لم تستقبل شباكه أي هدف، ويسعى موسيماني للحفاظ على ذلك، في ظل التناغم الموجود في الخط الخلفي للنادي الأهلي، أمام الحارس الأمين محمد الشناوي.