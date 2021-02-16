شكرا لقرائتكم خبر عن حسين ياسر المحمدى: جوزية فشل في استغلال مهاراتى وتألقت مع شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين ياسر المحمدي عن سر تألقه في نادي الزمالك، رغم أنه لم يقدم نفس المردود عندما انضم إلى النادي الأهلي، وقال المحمدي في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي":الفترة التى لعبتها في الزمالك كانت أفضل فترات حياتي في الملعب، على مستوى النجاح الشخضي وكل شئ، وشعرت أنني في النادي منذ سنوات، ولعبت في أحسن فتراتي، وكنت واخد حرية في اللعب مع شيكابالا.

أضاف: انتقلت من الأهلي للزمالك، وتألقت مع الزمالك لكن العامل النفسي والمجموعة التى لعبت معها كانت أفضل، وطريقة لعب الأهلي لم تكن لتبرز إمكانياتي، وجوزية لم يتمكن من إخراج أفضل ما لدي، وعندما لعبت مع شيكابالا في وجود حسام حسن، كان الأمر ممتع وحسام حسن وظفني بشكل يناسب إمكانياتي.

زاد: اللاعب المهاري هو المفضل لدى أي مكان في العالم، عندما يتسلم ميسي الكرة الوضع يختلف تماماً،.

استكمل: حالياً أقضي وقتي بين مصر وبلجيكا، أولادي يونس هو الكبير سنه 15 سنة وأشول ويلعب حالياً في نادي ليرس البلجيكي ويلعب جناح وهو أطول مني، بالإضافة إلى عائشة وزياد وسليم.

زاد: سعيد جداً بالأداء المشرف لمصطفى محمد وأتمنى أن نصبر عليه ويأخذ فرصته بالكامل حتى لا نضغط عليه ويصبح مشتت، وأتمنى أن يكون لي دور في مساعدته كما حدث من قبل مع محمد صلاح، ولكن المسئولية الآن تقع على مصطفى محمد يجب أن يركز في مواصلة التألق وتسجيل الأهداف.