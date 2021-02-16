شكرا لقرائتكم خبر عن كشري: حسام حسن كان يكره اللعب بجواري.. وأنصح مروان محسن بالتركيز فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد كشرى لاعب الأهلى السابق أن حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، كان يكره اللعب بجواره وقت مزاملتهما لبعضهما في القلعة الحمراء، قائلا: "حسام حسن كان يكره اللعب بجواري، لأني ألعب دائما علي المرمي ولا أمرر له كثيرا عكس فيلكس، في مرة اديته الكورة والجول فاضي ضيعها، قالي انت السبب، عينك فيها".

وأضاف كشري، في تصريحات تليفزيونية: "سجلت مع الأهلي 63 هدفا، على الرغم من أني كنت بديل دائما، وحصلت على 10 بطولات مع الأهلي، وأنا الهداف التاريخي للبطولات العربية، وحسام حسن كان يفضل اللعب بجوار فيلكس لأنه كان "بيخدم عليه"".

وتابع: "كنت غير محظوظ بتواجدي في النادي الأهلي خلال فترة صعبة للغاية، لوجود مهاجمين كبار مثل حسام حسن، وفيلكس كان لاعب "ذكي"، وكان يساعد حسام حسن على تسجيل الأهداف، لذلك حسام كان يفضل اللعب بجواره مقارنة بي".

واختتم: "المستوى الفني للدوري المصري في التوقيت الحالي أقل من التسعينات بكتير، وأنصح مروان محسن بالتركيز في الملعب فقط، وعدم الالتفات لما يقال، عليه البحث عن "هدف" يعيد الثقة في نفسه، ولو كنت المدير الفني للأهلي لما وضعت مروان محسن ضمن اللاعبين المسددين لركلات الترجيح في مباراة بالميراس؛ بسبب حالة الضغط الواقعة عليه".