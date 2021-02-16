شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمي: تنازلت عن كلية الطب ودخلت تجارة من أجل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد حلمي، نجم نادي الزمالك السابق، عن التغيير الكبير في وجهته الدراسية؛ بسبب حرصه على الوفاء بالتزامه مع الفريق الأول لنادي الزمالك.

وقال حلمي، في تصريحات لبرنامج "فن وهندسة" عبر قناة الزمالك: عندما دخلت الثانوية العامة، الزمالك حوّل لي المدرسة، وجالي منتخب الشباب قبل الامتحانات فاعتذرت وسافرت الرياض لأذاكر؛ لأنه كان عار بالنسبة لي لو سقطت، وبالفعل جبت مجموع الطب، ولكن كان يجب أن أدخل طب أسيوط، فرفضت الأمر؛ بسبب التزامي مع الفريق الأول، ودخلت كلية تجارة انتساب.

وأضاف مدرب الزمالك الأسبق، بعد ذلك عرض على أحد الأعضاء بالنادي أن أنضم لجامعة الزقازيق، من أجل مجاملتي في التقدير، فرفضت الأمر، وقررت البقاء بجامعة القاهرة، ومع ذلك فوجئت وقت الامتحانات أنه تم نقل أوراقي إلى جامعة الزقازيق ورسبت في 3 مواد.

وتابع: أول مباراة لعبتها كانت لقاء وديا وأمام فريق مكسيكي، ولعبت أمام بيكنباور، وأول مباراة رسمية كانت ستكون مباراة الزمالك مع الأهلي ولكن سافرت مع المنتخب وقتها ولم أتمكن من المشاركة، بعد عودتي مع المنتخب شاركت في مباراة المصري، وسجلت أول أهدافي.. وفي هذه المباراة شاركت مكان حسن شحاتة وكان إبراهيم يوسف قد تعرض للطرد، وتمكنت من إحراز هدف التعادل، وكنت أستحق ضربة جزاء لم تحتسب، وبعد الاعتراضات احتسبها الحكم من خارج منطقة الـ 18، وأثارت وقتها تلك الركلة ضجة في الصحف، وقالوا وقتها أن الحكم اليوناني له علاقة ببوشكاش مدرب المصري.

واحتتم حديثه، مدرب مثل أبو رجيلة، تناسينا حقه كثيرا، خاصة أنه كان موجودا وقت حصدنا لبطولة أفريقيا والدوري العام، وهي أول بطولة أفريقية تدخل الزمالك لماذا لا يكون هناك تكريم يوفيه حقه.