شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم الثلاثاء بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في التاسعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، يدخل فريق الكرة بالنادي الاهلي اختباراً كروياً جديداً عندما يواجه المريخ السوداني بإستاد القاهرة الدولي في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي يسعى خلالها النسور الحمر لحسم نتيجتها لصالحهم، من أجل ضمان الصعود لربع نهائي البطولة التي يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية.

ويتسلح الأهلي بالروح العالية والحالة المعنوية المرتفعة التي يتحلى بها لاعبوه، بعد الإنجاز الذي حققه الأهلي عقب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، بعدما فاز على بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لاسيما بعد المستوى العالي الذي ظهر عليه النسور الحمر خلال مشاركتهم في مونديال الأندية، وتكرار الإنجاز الوحيد الذي تحقق عام 2006.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أكثر من جلسة مع لاعبيه في إطار التحضير لمواجهة المريخ السوداني، من أجل تحديد خطة المباراة والأسلوب الذي سيعتمد عليه أمام بطل السودان، ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه بمباريات مونديال الأندية، بخلاف وضع الخطة التي ينوي تطبيقها في مباراة اليوم.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة استغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى بدلا من تكرار إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، وحسم نتيجة المباراة مبكرا، لاسيما أن الفريق قد يعاني من الإجهاد في الأمتار الأخيرة من زمن المباراة بسبب ضغط المباريات وعدم الحصول على راحة كافية بعد العودة من قطر عقب انتهاء منافسات كأس العالم للأندية.

في المقابل، يدخل المريخ السوداني مباراة الليلة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال ، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق انطلاقة قوية بدور المجموعات الإفريقي، ويكون منافسا قويا في المجموعة التي تضم أندية سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

وحذر نصر الدين نابي المدير الفني للمريخ لاعبيه من قوة وخطورة الأهلي ودوافعه في تحقيق الفوز، لذا ينوي اللعب بطريقة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم وتضييق المساحات أمام لاعبي الأهلي، لاسيما أن لاعبي بطل مصر يجيدون اللعب في المساحات الكبيرة، مع التشديد عليهم باللعب من لمسة واحدة والاستحواذ على الكرة قدر الإمكان، لتخفيف الضغط علي الخط الخلفي لبطل السودان.