شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يخضع لاختبار طبى غدا لتحديد مشاركته مع سيراميكا أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، معسكرا مغلقا مساء اليوم، في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة السويس، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، التي ستقام في الخامسة مساء بعد غدٍ الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه اليوم، على الملعب الذي سيحتضن المباراة، وبدأ بمحاضرة من هيثم شعبان المدير الفني للفريق، وتبعه مران بدني تحت اشراف البرازيلي لويز أندري مدرب أحمال الفريق، ثم تدريبات تكتيكية وفنية.

وخاض محمد ابراهيم تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل بالنادي، قبل أن يخضع للاختبار طبي أخير خلال مران الغد، لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء الاتحاد، حيث يعاني اللاعب من إجهاد في العضلة الخلفية.

خصص هيثم شعبان مرانا خاصا لتسديد ركلات الجزاء، في التدريب الذي أقيم مساء اليوم، وحرص المدير الفني على منح اللاعبين كل اللاعبين تعليمات خاصة قبل تنفيذ الركلات، وكذلك نصائح مهمة في كيفية التسديد.

وفاز سيراميكا، في آخر مبارياته بالدوري، على غزل المحلة بهدفين دون رد، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، دخل بها المربع الذهبي للمسابقة، محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب.