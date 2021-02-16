شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يتبرأ من تصريحات منسوبة إليه عن مهاجم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرأ إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، من تصريحات إعلامية منسوبة إليه تنتقد مروان حمدي، مهاجم نادي الزمالك، بعد أدائه مع الفريق في مباراة مولودية الجزائر التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في مستهل مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقال يوسف، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي خالد الغندور: مروان لاعب جيد جدا وهداف، وفقط يحتاج الانسجام مع الفريق فقط، البعض نقل تصريحات مغلوطة عني بشأن اللاعب، والبعض رد على تلك التصريحات، وهذا الكلام عار تماما عن الصحة، والناس تعرف إسماعيل يوسف جيداً.

من ناحية أخرى، وضع الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، برنامجا خاصا للثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا، وعبد الله جمعة، لاعبا الفريق، لتنفيذه بشكل منفرد بعد انتهاء التدريبات الجماعية برفقة باقي اللاعبين.

ووضع جهاز الزمالك، تدريبات إضافية لشيكابالا وجمعة تتضمن تدريبات بدنية، بهدف رفع اللياقة البدنية للثنائي وتنقيص الوزن في الفترة القادمة للوصول للفورمة المطلوبة التي تجعل كل لاعب قادرا على المشاركة في المباريات لمدة 90 دقيقة بدون أي تعب أو إرهاق.

في سياق آخر، يختتم الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، غدا الأربعاء، باستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وقرر الجهاز الفني، الدخول في معسكر مغلق بعد مران غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، حيث يخوض الفريق تدريباته الجماعية غدا على ملعب النادي بشكل طبيعي، وبعدها يدخل في معسكر مغلق استعدادا للقاء الدراويش، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة المباراة بعد مران الغد.

وأعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عن سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل لقاء الإسماعيلي، وقال طبيب الزمالك، إن الحالة الطبية لكل اللاعبين جيدة ولا يوجد أي إصابات في الفريق، وكل الفريق في حالة جاهزية تامة من الناحية الطبية للفترة المقبلة.

فيما انتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي، بعدما خاض تدريبات تأهيلية على هامش مران أمس، بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته مع الفريق أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا.