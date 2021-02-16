شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف حكما لمباراة البنك الأهلى والمقاصة.. ودسوقى لسموحة ودكرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم محمد يوسف لمباراة البنك الأهلى والمقاصة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من عمر الدورى العام، بينما اختارت اللجنة الحكم محمود دسوقى لمباراة الغد بين سموحة ودكرنس فى دور الـ32 بكأس مصر على استاد دمنهور.

واستقر محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على اختيار 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فريق مصر للمقاصة فى إطار مباريات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد تأجيل مباراة الجولة الثالثة عشر أمام أسوان الي الثامن والعشرين من فبراير الجاري والمقرر إقامتها على ملعب المقاولون العرب .

وضمت قائمة البنك الأهلى كلا من: محمود الزنفلي وأحمد السعدني وأحمد صبحي في حراسة المرمى و محمد دبش وأحمد ياسين وأمير مدحت واسامه ابراهيم وعاصم صلاح وبهاء مجدي في خط الدفاع و معروف يوسف ومحمد فتحي واستيرلا في مركز الوسط المدافع محمد حامد ومحمود سيد محمود قاعود ومحمد مصطفي ميدو وشادي رضوان وكريم بامبو ومحمد بسيوني في مركز الوسط المهاجم محمد عصام وعلي صابر وفادي فريد في مركز رأس الحربة.

جاءت نتيجة مسحة كورونا للاعبي فريق الكرة بنادي البنك الأهلي سلبية قبل مواجهة فريق المقاصه ضمن الاجراءات الاحترازية التى يخضع لها اللاعبين قبل مباريات بطولة الدورى المصرى و كأس مصر.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط بينما جاء مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.