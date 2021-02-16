شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد لـ مروان محسن: قعدتك فى الأهلي مش من مصلحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن مروان محسن يحتاج بصورة ملحة الخروج من الأهلي في هذه الفترة، قائلا: "يا مروان قعدتك في الأهلي مش من مصلحتك، أنت لازم تخرج تخوض تحد جديد، ده لمصلحتك ولازم تخرج وأنت واقف على رجلك".

وأضاف السيد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، الاثنين: "مندهش من عدم اتخاذ النادي الأهلي لقرار بشأن مروان محسن حتى الآن، ومندهش أكثر من طلب موسيماني لمهاجم مميز بعد غلق باب الانتقالات الشتوية".

وعن بواليا قال السيد: "بواليا مهاجم جيد، لكنه أقل من سكواد الأهلي، الأهلي اشترى اللاعب المتاح وليس اللاعب السوبر، ولا بد من وجود كشافين مميزين في النادي الأهلي لاختيار وانتقاء المواهب".

وأوضح السيد أن الفروق بين الأهلي والزمالك هذا الموسم قريبة من بعضها للغاية، موضحا أن الزمالك بتشكيلته الحالية يستطيع المنافسة على لقب الدوري حتى الأنفاس الأخيرة.

وأغلق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، ملف بطولة كأس العالم للأندية التى شارك فيها مؤخرا، وبدأ التفكير فى الملف الأفريقي، حيث يستعد المارد الأحمر لمباراة المريخ السودانى ببطولة دورى أفريقيا.

الأهلي عاد للقاهرة، الجمعة، قادما من قطر عقب الحصول على برونزية كأس العالم للأندية، وتقام مباراة الأهلي والمريخ فى التاسعة مساء الثلاثاء باستاد الأهلي فى السلام.

الأهلي يلعب فى المجموعة الأولى مع كل من: سيمبا التنزانى، فيتا كلوب الكونغولى، والمريخ السوداني.