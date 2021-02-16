شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: نرفض تحمل تكاليف مسحة كورونا.. الأندية الشعبية "تعاني ماليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف على الكرة، أن النادي يرفض تحمل نفقات مسحات كورونا والتى أخطرت بها الجبلاية جميع أندية الدوري العام، بتحمل كل نادي تكاليف تقدر بـ 3 ملايين جنيه، ثمن المسحات.

وقال أمين في تصريحات لـ ”الخليج 365”: نرفض هذا الأمر تماماً، الأندية الشعبية أصلاً تعاني من ضعف الموارد المادية، كيف تلزمنا الجبلاية بدفع 3 ملايين ثمن المسحات رغم أن الاتفاق كان تحمل الاتحاد لتلك النفقات..و إذا كانت أندية المؤسسات والأندية التى تمتلك موارد كبيرة رفضت هذا الأمر فكيف يمكن لأسوان تحمله.

وأثبتت المسحة الطبية التى خضع لها فريقا أسوان والمقاولون العرب سلبية نتائج جميع اللاعبين، وذلك فى إطار استعدادات الفريقين لمباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح ذئاب الجبل لتصحيح المسار بعد سلسلة النتائج السلبية التى لاحقتهم خلال الفترة الماضية وكان آخرها وداع كأس مصر من دور الـ 32 بعد الخسارة من بتروجت بنتيجة 3/1، بينما يأمل أسوان فى الخروج من سلسلة التعادلات التى دخلها الفريق منذ تولي علاء عبد العال المسئولية الفنية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، أنه وقّع عقوبة على اللاعبين بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر، بعد السقوط أمام بتروجت في إطار مباريات دور الـ32.

في ذات السياق، كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن تلقي النادي خطابًا من الجبلاية، يطالب المقاولون بدفع 3 ملايين جنيه، تكلفة المسحات الطبية التى خضع لها الفريق.

وقال محمد عادل في تصريحات لـ الخليج 365: لن ندفع حتى 3 آلاف جنيه، الأندية ليست في وضع يسمح للحديث عن مبالغ مثل هذه بتلك البساط.

أضاف: اتفاقنا مع اللجنة الخماسية كان واضحًا بأن المسحات ستكون على نفقة الاتحاد من أجل عودة النشاط فكيف تطالبنا اللجنة الثلاثية بقيمتها، الطبيعي أن كل لجنة تكمل عمل الأخرى، اللجنة الأولى كانت مصر واللجنة الثانية مصرية أيضًا فما هو الأمر غير الواضح في تلك النقطة.

واختتم: لماذا يتم تصدير الأزمات للأندية مرة عن الفار ومرة أخرى عن ثمن المسحات رغم أن جميع الأمور كانت واضحة ومتفق عليها بين الأندية والاتحاد.