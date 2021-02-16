شكرا لقرائتكم خبر عن "إيفرى" يعوّض غياب إسلام فؤاد في تشكيلة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على الاعتماد على الغانى فرانسيس إيفرى، مهاجم الفريق، خلال المرحلة المقبلة، عقب وصول البطاقة الدولية من نادية السابق تشاونشيب البتسواني، لتعويض غياب إسلام فؤاد المصاب منذ فترة طويلة.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره الإنتاج الحربى ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب السلام.

وتعاقد فريق غزل المحلة مع الغانى فرانسيس إيفرى مهاجم فريق تشاونشيب البتسواني على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة وذلك لدعم الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز وتعويض رحيل النيجيري إيدو موسيس.

ويستعد فريق غزل المحلة للسفر إلى القاهرة غدا للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق قبل مواجهة الإنتاج الحربى، وذلك لزيادة تركيز اللاعبين وتجنب الإرهاق.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما جاء فريق الإنتاج الحربى في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.