شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: سعيد بالعودة إلى بيتى.. وأشكر الإدارة على ثقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب جمال عبد الحميد المشرف العام على قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته العارمة بالعودة من جديد لجدران بيته، والعمل بهذا المنصب الهام بكرة القدم بالنادي.

وكان نادي الزمالك قد أسند مهمة الإشراف العام على قطاع الناشئين لكرة القدم لعبد الحميد بما فيها قطاعات البراعم، والأكاديميات داخل وخارج النادي.

وأثنى عبد الحميد، في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك على استقبال وحفاوة الكابتن طارق يحيى رئيس القطاع، وعرض كافة المعلومات عن القطاع، ودوره الكبير للتمهيد وإنجاح مهمته مع النادي والتعاون معا، بما يخدم قطاع الكرة بالقلعة البيضاء.

وقال عبد الحميد مازحا: "كنا كلاعبين في الزمالك طارق يصنع الأهداف، وأنا أسجلها بنفسي واليوم نتعاون أيضا لخدمة بيتنا في قطاع الناشئين".

ووجه عبد الحميد الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز على ثقتها فيه، مشددا على أنه سيضع كل خبراته ووقته وجهده لتطوير قطاع الناشئين بالنادي ليكون موردا رئيسيا للفريق الأول، وكذلك تسويق العناصر المميزة من الناشئين بما يضمن توفير موارد مالية للقطاع .

يذكر أن جمال عبد الحميد واحدًا من أهم نجوم الزمالك في الثمانينات وأوائل التسعينات، وحصد مع النادي العديد من البطولات المحلية والإفريقية، وهو كابتن منتخب مصر في مونديال 1990 بإيطاليا، كما سطر اسمه ضمن أساطير نادي المائة بالدوري المصري برصيد 101 هدف.

من ناحية أخرى كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل عقد مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالطة سراي التركي لمدة موسم ونصف بعد تألق المهاجم الدولي وإحرازه 4 أهداف في أول 4 مباريات له في مشواره الاحترافي.

وقال خالد الغندور في فيديو نشره علي صفحته الرسمية على وقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إعارة مصطفى محمد لمدة موسم ونصف بنية البيع، وتنتهي الإعارة نهاية شهر 6 عام 2022 مقابل 2 مليون دولار تم دفعها.

وأضاف: في حالة تفعيل بند البيع النهائي سيتم دفع 4 ملايين دولار للزمالك مع نهاية الإعارة وليس في منتصف العقد، وأن هناك شرطا بضرورة إبلاغ النادي التركي لنادي الزمالك بتفعيل بند البيع النهائي في ديسمبر المقبل، وفي حالة عدم إخطار الزمالك رسميا فإن بند البيع لن يتم تفعيله في نهاية العقد.

واستطرد خالد الغندور: في حالة استقرار جالطا سراي على بيع اللاعب لأي نادي أوروبي عقب شرائه رسميا فإن الزمالك يحق له الحصول على 15% من الربح الذي سيعود على نادي جالطة سراي، وليس من صافي قيمة انتقاله كاملة للنادي الجديد، مضيفا أن النادي التركي لن يتمكن من بيع اللاعب خلال فترة الإعارة إلا بموافقة الزمالك، وسيتم التفاوض على نسبة إعادة البيع مع الزمالك من جديد.