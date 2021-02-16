شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة اليد مروة عبد الملك: شيكابالا لاعب عظيم تعرض للظلم.. ولم أقصد الإساءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مروة عيد عبد الملك، محترفة كرة اليد في نادى نيس الفرنسي، أن هناك شخص يعمل في قناة فضائية تنتمي لنادي جماهيري شن حملة ممنهجة ضدها، موضحة أن الحملة التي تستهدفها تسئ لسمعة مصر قبل الإساءة لشخصها.

وعانت مروة عيد من حملة السخرية والتنمر التي تتعرض لها من الجماهير عبر السوشيال ميديا بعد اتهامها بالتنمر على لاعب نادى الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وأوضحت لاعبة نيس الفرنسي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم، الاثنين: "أكن كل احترام لشيكابالا وهو لاعب كبير، وانتقادي له فني وكروي بحت بعيدا عن اتهامات التنمر والإساءة".

وتابعت: "شيكابالا تعرض للظلم والإساءة والسيدة زوجته طالتها هذه الإساءات وكانت مكافأة هذا الهدف العظيم الذي سجله في نهائي القرن".

وأضافت: "في مونديال اليد دعمت أحمد الأحمر ويحيى الدرع وهما لاعبان في الزمالك، وكنت أكبر المساندين لهما".

وأوضحت مروة عيد أنها آخر مرة تحدثت عن شيكابالا يوم 1 ديسمبر 2020 بعد مباراة الأهلي والزمالك وأنها لم تسئ للاعب ولكنها تحدثت على صعيد الكرة بأن اللاعب بعيد عن مستواه منذ فترة وربنا كافأ شيكابالا بالهدف ولكنه لم يحصل على البطولة لأنه أساء للأهلي.

وأضافت أن دعمها للنادي الأهلي طوال الوقت ومساندته هو السبب فى هذه الحملة ضدها، خاصة أنها لم تتحدث عن اللاعب منذ شهرين، خاصة أنها من أحد المنتمين لقناة نادى الزمالك.

وأشارت مروة عيد عبد الملك، أن الناس لابد أن تغير أفكارها، مؤكدة أنها لم تتعرض للتنمر طوال فترة احترافها فى فرنسا بالرغم من اختلاف الثقافة والدين وكل شىء.