شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون وأسوان والطلائع تعلن رفض سداد تكاليف المسحات لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو المقاولون وأسوان وطلائع الجيش، دفع أي أموال للجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بشأن تكاليف مسحات كورونا للموسم الماضى والحالى.

وقال محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "رافضين دفع أى أموال شكلا وموضوعا، ووافقنا على استكمال الدورى بناء على تحمل الاتحاد تكاليف مسحات اللاعبين بمباريات الدورى، ولما كنا بنعمل مسحات لعدد أكثر من 33 بندفع الزيادة وعندى الإثبات على ذلك"

وأضاف محمد عادل: "ما ينص عليه اللائحة كان من المفترض تعديلها بعد الاتفاق بتحمل التكاليف، وليس هذا خطأنا وإنما كان اتفاقا، ولو أراد اتحاد الكرة في تعديل لائحة تكاليف المسحات فهذه ليست مسئولية الأندية".

ومن جانبه، علق العميد أحمد المهدى، مدير الكرة بنادى طلائع الجيش: "لم نتلق أي خطاب من اتحاد الكرة حتى الآن بشأن تحمل تكاليف مسحات كورونا، واللجنة الخماسية عملت الاجتماع مع الأندية كلها لمناقشة اللائحة، واللائحة لم تكن بها بند يفيد بتحمل الأندية، وللأسف اتبعتت قبل انطلاق الدورى بـ48 ساعة فمكانش فيه وقت نشوفها والتزمنا بالـ33 لاعبا المتفق عليهم، ولما كنا بنحب نزود العدد عن الـ33 بيكون على حسابنا".

وأضاف: "اتحاد الكرة ملزم بتحمل تكاليف مسحات فيروس كورونا، ومينفعش يغير قراره ويطالبنا بدفع الأموال حاليا، والمفروض هو اللى يلتزم بلائحته واتفاقاته".

وفى نفس السياق، أكد مصطفى أمين، المشرف العام على الكرة بنادي أسوان: "لم ننظر إلى اللائحة المرسلة قبل انطلاق الدورى بـ48 ساعة، وذلك بعد الاتفاق في اجتماع الأندية على تحمل اتحاد الكرة تكاليف عمل مسحات لـ33 فردا لكل نادى قبل أي مباراة".

وتابع: إذا كانت الأندية التي تمتلك رعاة لن تتحمل تكاليف مسحات كورونا، فأنا اللى هتحمل إزاى، ولم يصلنا حتى الآن خطاب اتحاد الكرة للنادى ولن نناقشه، واتحاد الكرة لم يتفق على تحمل الأندية لمسحات كورونا، فمش أسوان اللى هيكون أشباح ويقول هتحمل الأموال طبعا لا".