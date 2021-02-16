شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يفتح النار على أحمد بلال: مصطفى محمد أحسن لاعب فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح الإعلامي خالد الغندور، النار على أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، بسبب تصريحاته عن مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى جالطة سراي التركي.

وقال الغندور، في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي": كلنا سعداء بما قدمه مصطفى محمد، والكثير كان لديه الثقة بأن إمكانيات مصطفى تقوده لمكان فضل، ولكن لم يتخيلوا أن يتم ذلك بهذه السرعة، وشخصيا كنت أؤيد احتراف مصطفى محمد وبعض الزملكاوية زعلوا مني، ولكن كنت أتخيل أنه سيلاقي بعض الصعوبات، بالأمس مصطفى محمد لعب مباراة تحت الثلج، رغم أنه كان يلعب في حر أفريقيا.

وأضاف: كلاعب كرة عندما كنت ألعب في أفريقيا والمطر يبدأ بالسقوط حتى لو لم يكن شديد كنت بتضايق جدا، مصطفى محمد حتى نطته لا تقل عن كريستيانو رونالدو، والسوشيال ميديا كانت بتقول إيه الهبل ده، هو حرام شرعاً ان واحد مصري بينط زي لاعب عالمي.

وتابع: عندما قلت أن مصطفى محمد أفضل من ميسي ونيمار وصلاح ومبابي في ضربات الرأس، الكثيرين طلعوا يتريقوا أن هوؤلاء اللاعبين ليست مهارتهم في ضربات الرأس، كنت أتحدث عن مهارة ضمن الكثير من المهارات.

واستطرد: حتى أحمد بلال، كان يستهزق بكلامي عن مصطفى محمد أنه سيلعب أمام فالكاو، أهو لعب على فالكاو وكسب جالطة سراي، هنا الرؤية، مصطفى محمد أفضل لاعب في العالم في ضربات الرأس وأنا عند رأي، والصحف التركية قالت أن مصطفى تقمص دور محمد صلاح الثاني.

وأردف: لاعب ولا بيتكلم تركي ولا انجليزي ولا بيلعب في الثلج ويوم ما طلع من الزمالك راح طنطا والطلائع وراح تركيا، وكسر الدنيا عندما سجل هدف في الأهلي، كان هذا يوضح أنه لاعب كبير، عندما يستلم الكرة تحت ضغط ياسر إبراهيم ويسجلها في محمد الشناوي أفضل حارس في أفريقيا، ده لو كان ميسي كنتم عملتم فرح.

وقال الغندور: مصطفى محمد عمره ما شاط ركلة جزاء سواء محليا أو أفريقيا، ومع ذلك سجل في أول مباراة من ركلة جزاء، ويعود ليسجل هدفا آخر من ركلة جزاء في الدقيقة 89، ويقود فريقه لصدارة الدوري، وربنا يوفق مصطفى محمد؛ لأنه مصري مش زملكاوي، وأتوقع له بهذه الشخصية، مع احترامي لبلال سنتين بيلعب في تركيا سجل حوالي 9 أو 10 أهداف، ومصطفى سجل 4 أهداف في 4 مباريات.

وأضاف: اللى بيقول مصطفى محمد لسه محتاج يطور من نفسه فهو بيقول كده عشان التريند أو عشان مبيفهمش كرة.

وتابع: عقد مصطفى محمد ينتهي في 2022، وبعده يحق لجالاطة سراي شراء مصطفى محمد مقابل 4 ملايين دولار، ليصبح بيعه بالكامل بـ6 ملايين دولار، في شهر 12 المقبل يجب أن يرسل جالطة سراي مندوبا لتأكيد رغبته في شراء اللاعب، ويوجد بند في العقد يضمن 15% من إعادة البيع لنادي الزمالك.

واختتم: بفرض أن مصطفى تألق في الأولمبياد وطلب ناد أوروبي ضم اللاعب، لا يحق لجالطة سراي بيع اللاعب؛ لأنه دفع ثمن الإعارة فقط، وبالتالي سيتم عرض الأمر على الزمالك.