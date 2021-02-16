شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: لو اللجنة الثلاثية مش قادرة تعمل المسحات يبقى تلغى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بكرى سليم، المدير التنفيذي لنادى مصر المقاصة، أن النادى الفيومى لن يدفع أي أموال لاتحاد الكرة بشأن تكاليف مسحات كورونا خلال الأيام الماضية.

وقال اللواء بكرى سليم، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "فى اجتماع الأندية قبل استكمال الدورى الموسم الماضى كنا رافضين استكماله باستثناء 6 أندية، كان يترأسها الأهلى، وطالبنا بإلغاء الدوري لأن الأندية لن تستطيع تحمل تكاليف عمل المسحات، فقالت اللجنة الخماسية إنه سيتم عمل المسحات على حساب الاتحاد لذلك عاد الدورى".

وأوضح بكرى سليم: "الأندية ليس في مقدورها حاليا تكاليف مسحات كورونا، ولو اتحاد الكرة مش قادر يتحمل تكاليف المسحات يلغى الدورى، والفريق كان سيهبط إلى الدرجة الثانية لولا وجود راع له، ورافضين تماما تحمل تكاليف مسحات كورونا ودفع أي أموال لاتحاد الكرة".

استمرارا لمسلسل التضارب داخل اتحاد الكرة، طلبت اللجنة التى تدير الجبلاية من الأندية سداد مستحقات مسحات فيروس كورونا للاعبين عن الموسم الماضى 2019 -2020، وكذلك عن الموسم الحالى 2020 -2021.

ورفضت الأندية بشكل نهائى سداد تكلفة مسحات الموسم الماضى بداعى أن اللجنة الخماسية السابقة، برئاسة عمرو الجناينى، كانت قد تحملت تكلفة هذه المسحات، وتم إخطار الأندية بذلك رسميا.

وأرسلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة خطابات لناديى الأهلى والزمالك يطالب فيها بسداد 6 ملايين جنيه مقابل مسحات كورونا التى خضع لها اللاعبون خلال الفترة الماضية، كما أرسلت نفس الخطاب لجميع الأندية.

وقررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة خصم المبالغ التى أنفقتها لعمل مسحات كورونا للاعبين قبل مباريات الدورى من مستحقات الأندية لدى الجبلاية، وسددت الجبلاية حتى الآن للجهات المسئولة عن المسحات 24 مليون جنيه من أصل 50 مليون جنيه، وكانت اللجنة قد ألغت المسحات، واكتفت بتحليل رابيد تيست قبل العودة مجددا للمسحات.